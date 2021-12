Derfor skal du ikke hamstre medisiner før nyttår

Å hamstre medisiner på frikort før nyttår lønner seg ikke, sier farmasøyt i nettapoteket Farmasiet. – Vinningen går opp i spinningen.

I Norge har omtrent 1,3 millioner nordmenn i dag frikort for helsetjenester. Frikortordningen er der for at du ikke skal betale mer enn et maksbeløp i året i egenandeler for medisiner og legebesøk.

I dag er egenandelstaket 2460 kroner. Fra nyttår økes dette til 2921 kroner.

– Vinningen går opp i spinningen

Ordningen gjør at mange blir fristet til å kjøpe inn ekstra medisiner mot slutten av året, i den oppfatning at disse nå er «gratis» fordi man har passert frikortgrensa.

De sier farmasøyt og driftsdirektør Stig Henning Pedersen i nettapoteket Farmasiet, er en gedigen misforståelse som ikke gagner noen.

– Misforståelsen her er at det tar tilsvarende lengre tid før du oppnår frikort neste år, så vinningen går opp i spinningen, sier han til nettavisen Vi.no.

Ifølge Apotekforeningens legemiddelstatistikk hentes det ut cirka 25 prosent flere blåresept-legemidler i desember, sammenlignet med gjennomsnittet for resten av året.

Kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal, sier til Vi.no at økt medisinuttak på slutten av året er en kjent problemstilling for apotekene. Han tror det har sammenheng med et ønske om å ta ut mer på frikortet, men legger til at det erfaringsmessig også er en del som sikrer seg litt ekstra før høytider som jul og påske.

Blir svar skyldige

Pedersen i Farmasiet forteller at han ser en trend hvor mange flere bestiller reseptvarer som nylig har hentet ut de samme varene på et annet apotek i november og desember.

Det at Farmasiet er et nettapotek tror han også kan være en av årsakene til den store etterspørselen de opplever. Det kan nemlig være litt enklere å legge inn en ekstra bestilling på nett, enn å fysisk måtte se noen i øynene når de henter ut medisinen, tror Pedersen.

Han har selv erfaring fra å jobbe i fysiske apoteker og sier det er mange som blir svar skyldige, når de får spørsmål om hvorfor de trenger å hente ut mer medisiner når de egentlig skal ha tilstrekkelig liggende hjemme.

– Det er veldig merkelig at det er veldig mange flere som «har vært på hytta og lagt igjen medisinene sine», i november og desember, enn resten av året, sier Pedersen til Vi.no.

Kan skape legemiddelmangel

I all hovedsak skal medisiner på blå resept kun hentes ut for tre måneder om gangen, derfor kan du risikere å bli avvist i apotek-skranken hvis det ikke har gått lang nok tid siden sist du hentet ut.

Ved å ta ut mer enn du trenger risikerer du også at medisinene går ut på dato, eller at legen endrer behandling underveis, og at du dermed blir sittende igjen med medisiner du ikke får bruk for.

Det er også en annen avgjørende faktor til hvorfor du ikke bør prøve å hamstre medisiner før frikortet starter på null igjen – det kan nemlig føre til legemiddelmangel.

I Norge er medisinforsyningen beregnet til å være jevnt fordelt utover året. Soldal i Apotekforeningen forteller at slike topper med uthenting av legemidler kan føre til at apotek går tomme, selv om det finnes legemidler på hovedlageret. Dermed kan det bli vanskeligere for de som virkelig trenger påfyll før jul å få tatt ut medisin.