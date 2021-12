Næringsministeren åpner for å se på makstaket i lønnsstøtteordningen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at regjeringen er i dialog med Esa for å vurdere beløpene i lønnsstøtteordningen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen er i dialog med Esa for å vurdere beløpene i lønnsstøtteordningen, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Der har også finansministeren vært tydelig gjennom helgen på at hvis det er mulig å regne seg fram til dette på en annen måte, så skal vi selvfølgelig se på muligheten for å forsterke denne ordningen, sier Vestre på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

På spørsmål fra NRK om det betyr at en maksgrense på 30.000 kroner ikke ligger fast, svarer han:

– Nei, det er jo da uttrykk for en betraktning på hva 80 prosent av makslønn vil kunne være. Og den skal jo da innebære at man legger på arbeidsgiveravgift.

Næringsministeren forklarer at mange av de aktuelle yrkesgruppene for ordningen, for eksempel innenfor servering, reiseliv og restaurantbransjen, ligger på dette lønnsnivået. Regjeringens estimat er basert på beste beregning som var mulig å gjøre på den korte tiden man hadde i forrige uke, understreker han.

Vedum skyldte på EØS-avtalen

Regjeringens lønnsstøtte skal gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Lørdag uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagsrevyen at regjeringen ikke har mer å gi på grunn av EØS-avtalen.

– Vi har sjekket med Esa om vi kunne gå høyere. Problemet ved å gå enda høyere er at da kunne ordningen ha kommet i strid med EUs konkurranseregelverk. Da hadde vi risikert at det ble null. Så vi har dratt det så langt vi kan, sa finansministeren.

Vestre: Vedum forklarte statsstøtteregelverket

Men søndag påpekte Esa overfor NTB at det er regjeringen selv som har bestemt taket for ordningen.

– Det jeg opplevde at finansministeren sa på Dagsrevyen, var at statsstøtteregelverket sier at det ikke er mulig å gi mer enn 80 prosent av lønna i støtte, sier Vestre.

Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har avtalt et møte med Esa mandag formiddag.