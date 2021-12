Undersøkelse: Flere innsatte sliter med psykisk helse enn før

Av funnene fremheves det at både helse- og omsorgstjenesten og fengslene rapporterer at enkelte innsatte har for store psykiske og somatiske problemer til å være i fengsel. Her bilde fra Ila fengsel.

Innsatte i norske fengsler har mer omfattende psykiske lidelser, somatiske sykdommer og aldersrelaterte lidelser nå enn tidligere, viser en ny undersøkelse.

Senter for omsorgsforskning øst som har i samarbeid med Helsedirektoratet gjennomført en undersøkelse om omsorgsbehovet til innsatte i norske fengsler.

Av funnene fremheves det at både helse- og omsorgstjenesten og fengslene rapporterer at enkelte innsatte har for store psykiske og somatiske problemer til å være i fengsel.

Rapporten indikerer også at manglende tilstedeværelse av helse- og omsorgstjenester i fengslene kan føre til at innsatte ikke får likeverdige helsetjenester som befolkningen for øvrig.

De spurte i undersøkelsen svarer også at bygningsmassen er lite tilrettelagt for innsatte med omsorgsbehov.

Avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs, trekker fram viktigheten av et tett samarbeid med helsetjenesten.

– Studien indikerer en rekke klare utfordringer i arbeidet med å gi bedre helse- og omsorgstjenester til våre innsatte. Det videre arbeidet må skje i tett samarbeid med helsesektoren, slik at vi sammen kan komme fram til bedre løsninger enn vi har i dag, sier Bottolfs.

Rapporten skal følges opp av Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet i 2022.