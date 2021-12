Venstre vil ha fullt innsyn i regjeringens Esa-dialog

NTB

Venstres Alfred Bjørlo har sendt et skriftlig spørsmål til Finansdepartementet, og partiet ber om fullt innsyn i dialogen med Esa om lønnsstøtteordningen.

Søndag avviste EØS' tilsynsorgan Esa overfor NTB påstanden fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om at regjeringen ikke kan gi mer lønnsstøtte på grunn av EUs konkurranseregler.

– Det er sjokkerende at finansminister Vedum prøver å legge skylda på Esa for at regjeringen ikke klarer å legge fram en lønnsstøtteordning som kan hjelpe bedrifter og berge tusenvis av arbeidsplasser i serveringsbransjen og reiselivet, sier Alfred Bjørlo, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, til NTB:

Avklarende møte

Vedum har opplyst at ordningen ble innrettet i dialog med Esa og at informasjonen er gitt med bakgrunn i denne.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, sa han.

Det er avtalt et nytt møte med Esa mandag formiddag, ifølge Finansdepartementet.

Spørsmålet fra Bjørlo lyder slik: «Kan finansministeren gjøre greie for det fulle rettslige grunnlaget for hvordan EØS-avtalen er til hinder for at lønnsstøtteordningen kan utformes annerledes enn i skissen lagt fram av regjeringen 17/12, når det gjelder både til støttebeløp og andre hovedvilkår (som til for eksempel «alle eller ingen»-regelen); og for hvilken dialog regjeringen har hatt med Esa om disse spørsmålene før skissen ble presentert?»

Krever forklaring i Stortinget

Flere partier har allerede krevd at finansministeren forklarer seg i Stortinget om lønnsstøtten.

– Det ser ut til at finansministeren kan ha feilinformert Stortinget. Dette er vi nødt til å få klarhet i, sa Tina Bru, finanspolitisk talsperson for Høyre, til NTB søndag.

– Det er svært alvorlig dersom finansministeren har feilinformert Stortinget om hvilket handlingsrom Norge har i henhold til EØS-avtalen, sa Frp-leder Sylvi Listhaug.

Ifølge VG vil også SV og Rødt ha Vedum til Stortinget.

Finansdepartementet avslo søndag en forespørsel om å gi en kommentar til kravet om at finansministeren skal forklare seg i Stortinget.

Tak på 30.000

Lønnsstøtteordningen gir bedriftene en kompensasjon på inntil 80 prosent av de ansattes lønn. Men regjeringen har satt et tak på støtten til 30.000 kroner per ansatt.

– Grunnen til at vi har kommet dit, er at dette har vært avstemt med Esa tidligere i dag, i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningene i fare hvis man går for høyt, sa Vedum da lønnsstøtteordningen ble presentert fredag.

Men ifølge et midlertidig EØS-regelverk fra 18. november kan det gis inntil 80 prosent i lønnsstøtte, uavhengig av lønnens størrelse.

– Hvor stor lønn den enkelte har, er irrelevant, uttalte Esas kommunikasjonssjef Jarle Hetland til NTB.