Raymond Johansen er frisk igjen etter omikronsmitten

NTB

Oslos byrådsleder Raymond Johansen ble i forrige uke syk med omikronvarianten. – Jeg er veldig glad for at jeg var dobbelt vaksinert, sier han.

– Jeg må innrømme at jeg ble syk. Jeg fikk ganske høy feber, tett opp mot 39, og det er mye for «en gammal mann» som meg, sier 60 år gamle Raymond Johansen (Ap) til VG.

Onsdag i forrige uke tok han en test etter å ha fått forkjølelsessymptomer, og torsdag kom bekreftelsen på at prøven var positiv.

Johansen har siden da vært isolert, men har fungert som byrådsleder og deltatt i digitale møter. Den tyngste feberen slo først inn da han hadde helgefri.

– Jeg er veldig glad for at jeg var dobbelt vaksinert. Jeg er astmatiker og litt utsatt ved luftveisinfeksjoner, men jeg tror reaksjonene hadde vært mye kraftigere hvis jeg ikke hadde fått to vaksiner, sier Johansen.