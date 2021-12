Kjerkol besøker første kommune som får vaksinebistand fra Forsvaret

– Jeg er svært takknemlig for at Forsvaret som på kort varsel stiller med viktig hjelp til kommunene som trenger å øke sin kapasitet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøker mandag et vaksinasjonssenter i Fredrikstad. Kommunen er den første som får bistand fra Forsvaret.

Fredrikstad kommune får bistand fra Forsvarets vaksinasjonsteam slik at flest mulig kan få tilbud om vaksine før nyttår, skriver departementet i en pressemelding.

– Kommunene har gjort en kjempejobb med vaksinering i ett år nå, og de har stått med mange krevende oppgaver over lang tid. Nå skal vaksinetempoet ytterligere opp, og det skal settes svært mange doser de neste ukene, sier Kjerkol.

Hun understreker at vi fortsatt er helt avhengige av kommunenes innsats. Regjeringen mobiliserer derfor flere ressurser slik at kommuner som har behov for hjelp i vaksinearbeidet, kan få det, sier statsråden.

– Fredrikstad er en av kommunene som har bedt om bistand. Jeg er svært takknemlig for at Forsvaret som på kort varsel stiller med viktig hjelp til kommunene som trenger å øke sin kapasitet.

Kjerkol besøker vaksinesenteret på Quality Hotel Fredrikstad mandag formiddag mellom klokken 11 og 12.

Fredag ble det kjent at Forsvaret skal bidra med bistand til testing og vaksinering også i hovedstaden. I alt skal 76 ansatte og vernepliktige fra Forsvaret hjelpe Oslo kommune. Også Bergen og Trondheim er blant kommunene som har bedt om Forsvarets bistand i vaksinasjonsarbeidet.