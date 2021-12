Mann voldssiktet etter at mann ble funnet skadd etter fall i Bergen

NTB

En mann i Bergen er fraktet til sykehus med skader etter å ha falt fra en bygård natt til søndag. En mann er pågrepet og siktet for vold.

Ifølge Vest politidistrikt ble den skadde mannen funnet på bakken inne i en bakgård i Bergen sentrum søndag morgen. Operasjonsleder Eivind Hellesund opplyser at politiet ble varslet klokka 6.28.

– Mannen har falt fra tredje etasje i bygget, opplyste operasjonsleder Eivind Hellesund til Bergensavisen søndag formiddag.

Politiet sier de anser hendelsen som en alvorlig ulykke med et alvorlig skadeomfang.

Utpå ettermiddagen kunne politiet fortelle at de hadde pågrepet en mann og siktet ham for kroppsskade. Mannen ble pågrepet like etter hendelsen.

– Vi har siktet ham fordi det er skjellig grunn til mistanke, sier politiadvokat Lasse Solheim til avisen.

Ifølge Solheim skulle den siktede mannen i avhør søndag.

Politiet jobbet søndag ettermiddag fortsatt med å avklare den skadde mannens identitet. Pårørende var heller ikke varslet.