Politiet stengte bowlinghall i Haugesund for brudd på covid-forskriften

NTB

En bowlinghall i Haugesund ble i lørdag kveld stengt for brudd på covid-forskriften. Eieren blir anmeldt for forholdet.

Ifølge Sørvest politidistrikt var det rundt 70 mennesker i bowlinghallen da politiet ankom stedet i 20.15-tiden lørdag kveld.

Politiet valgte å stenge stedet på grunn av brudd på covid-forskriften.

– Eieren var ikke enig i stengingen. Han forsto ikke problemet og ønsket å holde åpent, sier operasjonsleder Helene Strand til NTB.

Hun sier at stedet ble stengt for brudd på covid-forskriftens paragraf 14 d, som sier at fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. Politiet mener at bowlinghallen er å anse som en spillehall.

– De besøkende ble bedt om å forlate lokalet, sier Strand.