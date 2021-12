FHI: Dette må til for at Norge skal gjenåpnes

Skal Norge slippe unna ytterligere nedstenging må det må 700.000 vaksinedoser bli satt i løpet av de neste to ukene. – For å nå målet dette målet før nyttår blir det helt nødvendig å vaksinere gjennom julen, sier vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Det pågår et kappløp om tid for at norske sykehus ikke skal bli overveldet av coronasyke pasienter. Nå gir FHI-topp klar beskjed om hvilke faktorer som er avgjørende for å unngå det verst tenkelige scenarioet.