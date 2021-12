NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til lørdag 18. desember.

4.689 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 4.689 koronasmittede personer i Norge. Det er 724 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.702 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.403, så trenden er stigende.

Fredag var 383 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var tolv flere enn dagen før.

Forsvaret vil gi koronabistand til Oslo kommune

Forsvaret skal bidra med bistand til testing og vaksinering i hovedstaden. I alt skal 76 ansatte og vernepliktige fra Forsvaret hjelpe Oslo kommune.

– Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har besluttet å innvilge støtte til Oslo kommune fra Forsvaret i henhold til vår anmodning så langt kapasitetene strekker til, skriver Beredskapsetaten i Oslo på Twitter.

– Det kommer til å være to vaksineringsteam fra hæren, blant annet soldater fra garden, og ett team fra Brigade Nords avdeling på Rena, sier pressevakt Preben Aursand ved FOH til NTB.

24 bekreftet omkommet etter brann

Brannen som brøt ut i en kontorbygning i Osaka i Japan i går, har tatt 24 liv, bekreftet brannvesenet i byen i dag.

Brannen startet i bygningens fjerde etasje, der det ligger en psykiatrisk klinikk. Politiet mistenker at brannen ble påsatt av en 61 år gammel tidligere pasient som er blant de skadde, melder japanske medier. Tilstanden hans er kritisk, ifølge politikilder.

Stigende tyfon-dødstall

Minst 18 personer har mistet livet i den kraftigste tyfonen som har rammet Filippinene i år, opplyste myndighetene i dag.

Tyfonen Rai traff landet torsdag med stor vindstyrke. Over 300.000 mennesker måtte forlate hjemmene sine. Det er meldt om store materielle skader i de hardest rammede områdene sør og sentralt i landet. I dag fortsetter tyfonen ut over åpent hav igjen, i retning Vietnam.

Høyeste døgnsmitte i New York

Den amerikanske delstaten New York registrerte siste døgn over 21.000 nye koronasmittetilfeller. Det er det høyeste døgntallet i delstaten til nå i pandemien.

I delstatens største by New York City har smitteøkningen i siste sjudagersperiode steget 71 prosent fra forrige sjudagersperiode. Byens ordfører Bill de Blasio har advart om at omikron er i full anmarsj.

Ankedomstol gir medhold i vaksinepåbud

En føderal ankedomstol i USA slår fast at president Joe Bidens påbud om koronavaksinering av ansatte i private bedrifter, er lovlig. Avgjørelsen tilsidesetter dermed beslutningen fra en føderal dommer ved en annen domstol som hadde satt det nasjonale vaksinepåbudet på pause.

Det er ikke kjent når vaksinepåbudet kan iverksettes. Påbudet har blitt møtt med motstand både i næringslivet og i republikanskkontrollerte delstater, blant dem general attorney i Arkansas, Leslie Rutledge, som sier hun vil bringe saken videre til høyesteretten.