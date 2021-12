Næringslivet lite imponert over regjeringens lønnsstøtte

NTB

Både NHO, Virke og flere store selskaper har reagert svært negativt på den nye lønnsstøtteordningen. De er spesielt misfornøyde med permitteringsforbudet

Etter noen forsinkelser i Stortinget, la regjeringen fredag kveld endelig fram den etterlengtede lønnsstøtteordningen på en pressekonferanse i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet.

Den siste tida har en samlet opposisjon på Stortinget etterlyst en ordning som har som mål å beskytte arbeidstakere mot permitteringer, og å gi trygge rammer til bedriftene. Men ifølge flere næringslivsaktører gjør den det motsatte.

Begrensninger

Lønnsstøtteordningen har en begrensning som gjør at selskaper som permitterer ansatte, ikke vil være kvalifisert til å søke støtte. Det virker mot ordningens formål, mener NHO.

– Det gjør at ordningen ikke er lønnsom å bruke, særlig for de store arbeidsgiverne. For hotellkjedene for eksempel, vil egenandelen bli så høy at det er bedre å permittere, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO til NTB.

Hun mener at hvis man hadde beholdt en viss fleksibilitet i ordningen, og latt bedriftene til en viss grad benytte seg av permitteringer, ville det resultert i færre permitteringer totalt sett.

I tillegg har ordningen et tak for hvor mye støtte bedriftene kan ta imot i løpet av en måned. Grensen er satt til 47 millioner kroner. For aktører som de store hotellkjedene er ikke det nok til å dekke inn lønnsutgiftene, ifølge Hauglie.

Permitteringsvarsel

Hotellkjedene Nordic Choice og Thon Hotels varslet kort tid etter pressekonferansen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at de kan komme til å måtte permittere tusenvis av ansatte.

– Da vi tidligere i uken nærmest ble avskåret helt fra både den generelle kompensasjonsordningen og den kommunale ordningen, hadde vi håpet regjeringen ville lytte til partene i arbeidslivet og sørge for en lønnsstøtteordning som sikrer tryggheten til ansatte i store bedrifter. Det har ikke skjedd, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels

Hotell-, reiseliv- og utelivsbransjene har vært blant de hardest rammede gjennom hele pandemien. De ansatte i Nordic Choice Hotels er fortvilet.

– Det er med en stor klump i magen vi nå må akseptere permitteringer for våre medlemmer fordi det ikke er en annen utvei om bedriftene skal overleve. Vi vet heller ikke om det er nok til at arbeidsplassen består. Det oppleves som urettferdig at våre arbeidsplasser verdsettes mindre fordi vi jobber i et stort selskap, sier Merethe Sutton, konserntillitsvalgt i Nordic Choice Hotels.

Mindre bedrifter

Men både NHO og Virke har troen på at ordningen kan fungere for en god del bedrifter, til tross for begrensningene.

– Det ser bra ut for de små og mellomstore bedriftene. Det gjenstår å se akkurat hvor mange som vil komme til å benytte seg av den, sier Hauglie.

Virke deler NHOs oppfatning.

– Det er en del virksomheter som kommer til å kunne bruke denne ordningen, og den treffer. Men det er med en liten bismak jeg står her i dag. Denne ordningen tvinger bedriftene til å velge mellom lønnsstøtte og permittering. Og når egenanden blir for høy for virksomhetene, så har de ikke noe annet valg enn at de vil måtte velge permittering, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Fornøyd

I LO omtales lønnsstøtteordningen som er foreslått som raus, god og effektiv. LO-leder Peggy Hessen Følsvik ber arbeidsgivere om å benytte seg av ordningen.

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig. Også de arbeidsplassene som allerede har permittert ansatte, vil denne ordningen kunne bidra til å ta folk raskt tilbake i jobb, sier LO-lederen.

Hun trekker fram at selv om ordningen først og fremst skal bidra til å holde folk i jobb, kan den også brukes til kompetansebygging i bedriften.

Slik blir ordningen

* Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.

* Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.

* Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.

* Hver virksomhet kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned fra ordningen.

* Virksomheter som mottar støtte, får støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger. Det er en egen sats for disse.

* En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten. Ansatte kan ikke ha blitt permittert etter 30. november, men det er unntak for bedrifter der disse i så fall er tilbake i arbeid senest 21. desember.

* Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022, men kan bli forlenget.