Oppdrettslaks smakte bedre enn villaks

Så lange folk ikke vet hva de spiser, så foretrekker de klart oppdrettsfisken. Det viser en ny dansk studie.

Men når deltagerne i den danske studien fikk vite hvilken av fiskene de spiste som var villaksen, så svarte de at det var den som smakte best.

Det er forskere ved Københavns Universitet som har latt 92 dansker få smake på ulik laks.

Danskene plukker nemlig med seg stadig mer laks i handlevognene sine – og det meste av dette er oppdrettsfisk de får fra Norge.

Mange dansker er samtidig redd for antibiotika og kjemikalier i laksen.

Antibiotika i laks

At oppdrettslaksen inneholder mye antibiotika er noe mange dansker nå «vet» – selv om det etter hvert begynner å bli mange år siden norsk laks innehold antibiotika av betydning.

I 2018 fikk 98,6 prosent av norsk oppdrettslaks aldri antibiotika, skriver professor Ørjan Olsvik i denne Forskning.no-kronikken.

Danmarks mattilsyn bekrefter også at laksen danskene får fra Norge inneholder svært lite antibiotika. Den inneholder heller ikke andre uønskede kjemikalier av betydning, ifølge tilsynet.

Svarte forskjellig

De 92 danskene deltok først i en blindtest der de fikk servert både røkt oppdrettslaks og villfanget røkt laks. Den andre gangen de ble bedt om å bedømme smaken, så visste de altså hvilken fisk som var hva.

Antibiotika-bruk i dyr I 2018 ble det brukt 871 kilo antibiotika i produksjonen av norsk oppdrettsfisk. Kun i 1,6 prosent av anleggene for laks og sjøørret i Norge ble det brukt antibiotika. Målt i kilo er nedgangen på 99 prosent sammenlignet med toppåret 1987. Siden da har produksjonen av oppdrettsfisk økt kraftig. Til hund og katt ble det i Norge i 2018 brukt 347 kilo antibiotika. Til dyr som hest, gris, sau, storfe, geit og fjørfe ble det samme år brukt 4821 kilo antibiotika. Kilde: Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

Under den første testen – blindtesten – var deltagerne ikke i tvil om at oppdrettsfisken smakte best. Det gjaldt både vanlig oppdrettsfisk og økologisk oppdrettsfisk.

Men da de samme personene ble informert om hva de spiste, svarte de altså omvendt. Da mente de at villaksen var klart best på smak sammenlignet med vanlig oppdrettsfisk.

Forventninger til smak

– Forsøket viser oss at folks forventninger til (smaken på) et produkt bygger på informasjon de har mottatt, sier Mausam Budhathoki i en artikkel på København Universitet sine nettsider. Han utførte denne studien som en del av doktorgraden sin ved universitetet.

Budhathoki mener at deltagerne i blindtesten kan ha foretrukket oppdrettslaksen, fordi den har en smak og farge de kjenner bedre igjen enn villaksen.

En annen forklaringen kan være at villaksen er magrere enn oppdrettslaksen. Mindre fett gir fiskekjøttet mindre smak.

Vet lite om fiskeoppdrett

Som del av den samme studien har danske matforskere intervjuet et utvalg dansker om nettopp laks.

Det viste seg at disse personene hadde lite kunnskap om fiske og fiskeoppdrett.

– Det virker som dansker er ganske forvirret når det kommer til ulike typer laks. Det er det god grunn til, sier Helene Christine Reinbach i artikkelen hos Københavns Universitet. Hun er også forsker ved Institut for Fødevarevidenskab ved universitetet.

Reinbach peker på at produksjonskjeden fra et norsk fiskeoppdrettsanlegg og fram til den danske forbrukeren, både er lang og vanskelig å forstå seg på.

Da blir det mange faktorer som kan påvirke folks oppfatninger om fisken.

Da svenske Magasinet Filter brakte videre ulike påstander om den norske laksen, ble påstandene gransket av det uavhengige svenske forskningsinstituttet RISE. Dette kan du lese mer om i forskning.no-artikkelen Svenske forskere har gransket den norske oppdrettslaksen

Hva er økologisk fisk?

Mange dansker spør seg nå om det kan finnes rester av antibiotika eller andre legemidler i fisken de tilbys i butikken.

Hører du fra noen du kjenner at det er tilfelle, så er det lett å lande på at det må være slik, påpeker de danske matforskerne.

Andre dansker spør seg om laksen de blir tilbudt i butikken kanskje kommer fra overfiske i havet.

Reinbach og kollegene ved matforskningsinstituttet på Københavns Universitet, peker på at det blant danske forbrukere antakelig kan bli et stort marked for mer økologisk laks.

Foreløpig tilbys det lite slik laks i danske butikker.

Norske forskere har også deltatt i en europeisk studie som konkluderte med at folk flest ikke aner hva som menes med «økologisk fisk». Den studien kan du lese mer om her hos nettavisen ilaks.no.

