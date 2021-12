FHI: Stor usikkerhet knyttet til influensasesongen

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under et møte høsten 2020 mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet om årets influensasesong og influensavaksinen. Les mer Lukk

FHI advarte mot at denne influensasesongen kunne bli kraftig, men foreløpig omtaler de spredningen som svært lav. Nå utelukker ikke FHI at årets sesong kan bli amputert – for andre år på rad.