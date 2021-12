Tusenvis av nordmenn kan ha gått glipp av opptjent pensjon

– Nå har vi fått utviklet en løsning for automatisk utbetaling, slik at tidligere medlemmer slipper å passe på å søke selv, sier avdelingsleder Hans Petter Gran i Statens pensjonskasse. Foto: welcomia / Shutterstock / NTB scanpix

Nå automatiseres utbetalingen av pensjon som du egentlig har krav på.

Mange pensjonerte nordmenn har glemt å søke om pensjon som de har opptjent i Statens pensjonskasse (SPK) i et tidligere arbeidsforhold i det offentlige.

Dermed har de gått glipp av sine opptjente rettigheter, som i noen tilfeller kan være snakk om titusenvis av kroner.

Heretter skal denne pensjonen utbetales automatisk, det være seg alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon. Den nye ordningen med automatisk utbetaling gjelder kun for nye pensjonister, som er de som snart fyller 65 eller 67 år.

– Nå har vi fått utviklet en løsning for automatisk utbetaling, slik at tidligere medlemmer slipper å passe på å søke selv. De som har byttet jobb, og som kan ha rett til offentlig tjenestepensjon, får det de har rett til uten at de trenger å gjøre noe, sier avdelingsleder Hans Petter Gran i Statens pensjonskasse (SPK) til Vi.no.

Nær 1/2 million nordmenn har en pensjonsrett i SPK fra tidligere arbeidsforhold

Mange norske arbeidstagere har i perioder vært ansatt i det offentlige. Dermed har de rett til pensjon fra dette arbeidsforholdet. Dette gjelder selv om man ikke er offentlig ansatt idet du går av med pensjon.

Statens pensjonskasse har over en million medlemmer. Om lag 490.000 nordmenn har en pensjonsrett i SPK fra tidligere arbeidsforhold. Ikke alle er like bevisste på sine rettigheter.

– Har de rett på pensjon fra oss, utbetaler vi den uten søknad

Men nå blir det altså mye enklere, og har du krav på pensjon, så får du den ute å måtte søke om det, skriver Vi.no.

– Vi undersøker tidligere medlemmers rettigheter når de nærmer seg pensjonsalder, og har de rett på pensjon fra oss, utbetaler vi den uten søknad. Dette gjør det enklere for brukerne, og sikrer at tidligere medlemmer som har byttet jobb får pensjonen sin til riktig tid, sier Gran.

For at du skal ha pensjonsrett for utbetaling hos Statens pensjonskasse krever det at du har minst tre års opptjeningstid hos dem og eventuelt andre offentlige tjenestepensjonsordninger.