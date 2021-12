Regjeringen deler ut 208 millioner i strakstiltak

Samtidig med utdelingen av de 208 millionene offentliggjorde regjeringen også at den fordeler 2,25 milliarder kroner for å kompensere landets kommuner for merutgifter de har hatt på grunn av pandemien.

NTB

Regjeringen deler ut 208 millioner kroner som en særlig håndsrekning til 47 kommuner med næringer som ble rammet av svikten i julebordsesongen.

I en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag ettermiddag går det fram at regjeringen som et strakstiltak deler ut 208 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen til kommuner som har mye av næringslivet i serveringsbransjen.

– Pandemien er dessverre ikke over, og det er igjen iverksatt smitteverntiltak i hele landet som særlig rammer noen næringer. Et akuttiltak er å dele ut den gjenværende potten til kommuner med mange ansatte i serveringsbransjen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

3,9 milliarder

Hittil har kommunene fått til sammen 3,9 milliarder kroner for å bistå lokalt næringsliv. Samtidig med meldingen om strakstiltaket fredag, varsler regjeringen at den også vil foreslå å bevilge ytterligere 1 milliard kroner til den samme ordningen.

– De siste dagene har jeg snakket med mange bedrifter som forteller at den kommunale kompensasjonsordningen er et viktig tiltak som treffer godt lokalt. Derfor er jeg glad for at vi nå styrker ordningen slik at den kan hjelpe enda flere bedrifter gjennom disse vanskelige ukene, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Kommunenes ekstrakostnader

Samtidig med utdelingen av de 208 millionene offentliggjorde regjeringen også at den fordeler 2,25 milliarder kroner for å kompensere landets kommuner for merutgifter de har hatt på grunn av pandemien.

Det er statsforvalterne som har fordelt 1,5 milliarder kroner til kommunene. I tillegg er det bevilget ytterligere 750 millioner i det nysalderte statsbudsjettet.

– Kommunene får midlene på konto rett før jul. Dette er kompensasjon for pandemirelaterte merutgifter i andre halvår 2021, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Pandemien er ikke over, og vi er helt avhengig av kommunene i håndteringen av den. Ansatte i skoler, barnehager, helsevesen og kommuneadministrasjoner over hele landet har stått på gjennom hele coronapandemien. Jeg er svært imponert over den innsatsen og den evnen til å improvisere fram gode løsninger kommuneansatte har vist, sier Bjørn Arild Gram.