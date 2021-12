Vedum: – Lønnsstøtteordningen vil gi trygghet

Proposisjonen for lønnsstøtteordningen vil bli presentert for Stortinget i januar. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener den vil gi trygghet for norske bedrifter. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

