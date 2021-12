Mann dømt til 14 års fengsel for nettovergrep mot 45 jenter

NTB

En mann i 50-årene fra Trondheim er i tingretten dømt til 14 års fengsel for nettovergrep mot 45 jenter. Mannen betalte store beløp til jentene.

– Overgrepene er begått mot jenter i alderen 12 til 17 år, og retten kan ikke se at det foreligger noen formildende omstendigheter. Tiltalte har brukt store ressurser på å skjule sine overgrep, blant annet ved bruk av falske identiteter, bruk av kontanter og ikke sporbare pengeoverføringer, skriver Trøndelag tingrett i dommen som ble avsagt fredag, ifølge Adresseavisen.

I alt ble mannen dømt for 46 overgrep mot 45 jenter mellom 2017 og 2020.

Mannen fikk kontakt med jentene på Snapchat, og ifølge dommen overførte han store beløp til jentene gjennom kontanter og gavekort i forbindelse med overgrepene.

– Å sende «drøyest» mulig bilder

– Kommunikasjonen har vært innrettet på raskest mulig å nå et mål om å få jentene til å gå lengst mulig. Å sende «drøyest» mulig bilder, som mange jenter har uttalt, skriver tingretten.

Under rettssaken, som gikk over fra 8. november til 3. desember, nektet mannen straffskyld for alle tiltalepunktene, bortsett fra for to av dem. Han sa i retten at han trodde jentene han hadde kontakt med, var over 16 år.

Mannens forsvarer sier til Adresseavisen at dommen vil bli anket.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale oppreisningserstatning til 31 av de fornærmede. Den høyeste summen er på 175 000 kroner.