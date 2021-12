Nå blir været kaldere igjen: – Bare å stålsette seg

Til uken blir det kaldere temperaturer. På de kaldeste stedene kan det bli bortimot 30 minusgrader på julaften.

– Sibirkulde i julen? Ja, nå er det bare å stålsette seg. For i neste uke kommer kalde luftmasser fra øst og legger seg over hele Norge.

Det skriver Meteorologisk institutt på Twitter fredag.

Sjekk været der du bor!

– Det blir fort 30 minus

Neste uke vil temperaturene synke.

Denne helgen blir mild, men på søndag begynner allerede temperaturene å falle, forteller vakthavende meteorolog Unni Nilssen.

Minusgradene vil prege julaften og dagene i forveien. Noen steder kan få sprengkulde.

– Det blir rimelig kaldt utover uka. Ved kyststrøk blir det fra null til 10 minus. I indre strøk blir det fra 10 minus ned mot 20 minus. På de kaldeste plassene, som for eksempel Finnmarksvidda, blir det fort 30 minus nærmere julaften. Østafjells kan det fort bli ned mot ti minus. Det er også meldt om litt snøfall her fredag og lørdag, sier Nilssen til Nettavisen.

Uvanlig kald desember

Det ser ut til at det blir innbyggerne på Sør- og Østlandet som blir denne helgens værvinnere.

– Jeg tror at det blir perfekte forhold for å teste felleski til helga. For her blir det mye sol de neste dagene. Det blir fine dager på Instagram, sa meteorolog Rafael Escobar Løvdahl til NTB onsdag.

Ifølge Meteorologisk institutt er denne desembermåneden uvanlig kald.

– Desember ligger forresten an til å bli en veldig kald måned, til tross for noen dager med mildvær siste tida, skriver de.