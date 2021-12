Rekordmange over 65 år har tatt årets influensavaksine

Aldri har så mange latt seg vaksinere mot influensa som i år, men Folkehelseinstituttet ønsker seg enda flere. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Hittil har 63 prosent av befolkningen over 65 år tatt influensavaksine, et rekordhøyt tall. Folkehelseinstituttet ønsker likevel en dekning over 75 prosent.