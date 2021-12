Saken mot Sørlandet sykehus etter feiloperasjoner er henlagt

Politiet har henlagt saken mot Sørlandet sykehus, som var under etterforskning for brudd på helsepersonelloven.

NTB

Sørlandet sykehus var anmeldt for brudd på helsepersonelloven etter at flere pasienter ble påført store skader i feiloperasjoner. Nå er saken henlagt.

Det var Statens helsetilsyn som anmeldte sykehuset. Bakgrunnen var at en lege i mer enn elleve år jobbet ved sykehuset som ortopedisk overlege uten ortopedutdanning.

Agder politidistrik t kunngjorde fredag at saken mot sykehuset henlegges. Brudd på den aktuelle lovhjemmelen har en foreldelsesfrist på to år. Det vil si at straffbare handlinger som skjedde før 13. april 2019, er foreldet.

Politiet har gått inn i forhold ved Sørlandet sykehus helseforetak både i Flekkefjord og i Kristiansand i perioden fra 2008 til 2020.

Etterforskningen har avdekket at sykehuset hadde satt inn tilstrekkelige kontrolltiltak rundt den aktuelle legen innen skjæringspunktet for foreldelse, opplyser politiet. Avvikshåndtering var bedret, og rutiner for ortopedi var tydeliggjort.

– Ut fra dette er det konkludert med at saken mot Sørlandet sykehus helseforetak må henlegges som foreldet for perioden forut for 13. april 2019, og henlegges ut fra bevisets stilling for perioden etter 13. april 2019, sier politiadvokat Hans Olav Røyr.

Saken mot legen er ennå ikke ferdig etterforsket. Den kasakhstanske legen har forlatt landet og jobber i Tyskland. Politiet regner med at etterforskningen vil være ferdig tidlig neste år.