Steen om smittetallene: Jeg er forsiktig optimist

NTB

Det er registrert 836 nye coronasmittede i Oslo siste døgn, det laveste antallet på elleve dager. Helsebyråd Robert Steen er «forsiktig optimist».

– Den massive innsatsen vi gjør i Oslo for å øke kapasiteten på vaksinering og testing, vil gi resultater, men jeg tror det er for tidlig å si at vi ser effekten av det allerede nå. Jeg velger allikevel å være forsiktig optimist, sier Steen til NTB.

Tiltakene som er innført, virker hvis vi etterlever dem, mener han.

– Den innsatsen vi alle gjør nå, vil på sikt gi nedgang i smitten, sier Steen.

Han påpeker videre at det er viktig at flere vaksinerer seg og tar tredje dose for å ikke øke belastningen på et allerede presset helsevesen.