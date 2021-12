NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 17. desember.

Regjeringen legger fram lønnsstøtteordning

Partene og opposisjonen har lenge etterlyst en lønnsstøtteordning fra regjeringen for å hindre oppsigelser og permitteringer når det nå på nytt er innført inngripende koronatiltak som rammer næringslivet. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lovet tidligere denne uka at ordningen skal legges fram fredag.

Enova holder pressekonferanse om tilskudd

Enova presenterer tilsagn vedtatt av selskapets styre i uke 50. Tilsagnene er av en slik størrelse og karakter at både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar under pressekonferansen/arrangementet.

CDU får ny partileder

Det er ventet at det vil komme en kunngjøring om hvem som etterfølger Armin Laschet som ny leder av det tyske konservative partiet CDU.

Norge møter Spania i VM-semifinalen i håndball

Vertsnasjonen Spania møter Norge i semifinalen i VM etter at Norge slo Russlands håndballforbund 34-28 i kvartfinalen onsdag. Det spanske kvinnelandslaget har aldri vunnet en tittel i OL, VM eller EM. Kampen starter klokka 20.30. Danmark og Frankrike møtes i den andre semifinalen tre timer før.

Innstillling til ny NFF-president legges fram

Valgkomiteen i Norges Fotballforbund legger fram sin kandidat til å bli ny fotballpresident. Torsdag meldte TV 2 at flere kilder har opplyst til dem at det er Lise Klaveness som innstilles til jobben etter at Terje Svendsen tidligere samme dag gjorde det klart at han ikke tar gjenvalg.