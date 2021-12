NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 17. desember

4.520 nye koronasmittede registrert siste døgn - 836 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 4.520 koronasmittede personer i Norge. Det er 835 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo ble det registrert 836 nye koronasmittede. Det er 314 færre enn samme dag i forrige uke, og det laveste antallet nye smittede på elleve dager.

Smittetrenden er fortsatt stigende, selv om de registrerte nasjonale smittetallene nå har falt to dager på rad.

Høyre-politiker vil legge ned Viken uten å gjenopprette fylkene

Hvis Viken skal deles, foreslår Høyre-politiker Tore Vamraak å legge ned hele fylket og fordele oppgavene mellom staten og de 51 kommunene.

Vamraak poengterer overfor Aftenposten at forslaget om å droppe Akershus, Buskerud og Østfold er et svar på at regjeringen Støre har satt fylkesstrukturen i spill.

Stortinget utsetter lønnsjustering til neste år

Etter planen skulle politikerne på Stortinget før jul bestemme seg for om deres egen lønn skulle passere millionen. Nå er debatten utsatt. – Enkelte partier ville ha litt mer tid, og ba om at vi i presidentskapet skal ta saken opp igjen i januar, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til VG.

VG skriver at de har fått bekreftet at det var Høyres, Sps og Frps medlemmer i presidentskapet som ønsket denne utsettelsen. De tre partiene har flertall sammen i Stortinget.

27 fryktes omkommet i brann i Japan

27 personer fryktes omkommet etter en brann i en bygning i Osaka i Japan, opplyste byens brannvesen i natt norsk tid.

Brannen startet i fjerde etasje på en åtte etasjer høy bygning. Brannårsak og øvrige detaljer er så langt ikke kjent, men lokale medier skriver at politiet etterforsker ildpåsettelse som mulig årsak.

Tyfon tar liv

Årets kraftigste tyfon på Filippinene har drevet over 300.000 mennesker bort fra sine hjem og fra feriesteder ved sjøen. Minst én person er omkommet, opplyste myndighetene i natt norsk tid.

Tyfonen Rai slo inn over landet i går. Vindhastigheten har svekket seg noe. Senere i dag ventes tyfonen å fortsette vestover og deretter inn i Sør-Kinahavet i morgen, med kurs for Vietnam.

Handelsavtale mellom Storbritannia og Australia

Australia og Storbritannia har skrevet under på en frihandelsavtale, den første av sitt slag som britene har forhandlet fram fra grunnen etter brexit.

Avtalen ventes å omfatte handel til en årlig verdi av over 10 milliarder pund, i underkant av 120 milliarder kroner, ifølge Storbritannia.