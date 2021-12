Smittetallene i Oslo faller - 836 nye koronasmittede siste døgn

Fra i dag innfører byrådet i Oslo digital grunnskole over hele byen som følge av koronasituasjonen. Her fra skolegården til Lakkegata skole. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Det er registrert 836 nye koronasmittede Oslo-borgere siste døgn. Det er 314 færre enn samme dag forrige uke, og det laveste antallet nye smittede på elleve dager.

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 1.004 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.956 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Bjerke og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 2.860 og 2.286.

Tallene er lavest i Nordre Aker bydel, der smittetrykket er om lag det halve av smittetrykket på Søndre Nordstrand. Deretter følger Sagene og Østensjø.

Smittetoppen i Oslo var 14. desember 2021 med 1.194 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er nå 85.757 Oslo-borgere registrert koronasmittet siden mars i fjor.