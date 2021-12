Saker for Høyesterett hoper seg opp

Advokatforeningen har bedt alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Ni straffesaker ligger nå i kø hos landets øverste domstol. Det er ingen dato for når de skal behandles.

Bakgrunnen for forsinkelsen er at Advokatforeningen har bedt alle forsvarere med møterett for Høyesterett om ikke å stille opp når domstolen skal planlegge straffesaker som skal opp for Høyesterett.

Aksjonen har vart siden begynnelsen av november og nå begynner konsekvensene å merkes for landets øverste domstol, skriver Aftenposten.

Advokatforeningen aksjonerer fordi de vil ha bedre økonomiske ordninger for advokatene som tar på seg oppdrag i den offentlige rettshjelpsordningen. Kravet fra Advokatforeningen er 1.560 kroner i offentlig rettshjelpssats neste år. Dagens sats er 1.085 kroner i timen.

Statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justisdepartementet skriver i epost til Aftenposten skriver at de har hatt møter med Advokatforeningen og er godt kjent med kravene. Han skriver at departementet vil «komme tilbake til dem så snart det lar seg gjøre».