Trondheim ber Forsvaret om hjelp til vaksineringen

– Vi har skissert behov for 20 sanitetspersonell til å sette oppfriskningsdoser, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim. Her ser vi bryggene ved Nidelva, Gamle Bybro med Nidarosdomen i bakgrunnen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Trondheim ber Forsvaret om bistand til å vaksinere innbyggerne. Ingen andre storbyer i Norge har bedt om hjelp fra Forsvaret så langt.

– Vi har skissert behov for 20 sanitetspersonell til å sette oppfriskningsdoser, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim til VG.

Han sier de ønsker Forsvarets bistand så raskt som mulig – gjerne ut hele januar.

Regjeringen besluttet mandag å sette inn Forsvaret for å bistå kommuner som ønsker hjelp med å sette tredje dose, som alle over 45 år skal få tilbud om innen midten av januar. Folkehelseinstituttet har sendt ut 700.000 boosterdoser til kommunene, som må settes i løpet av to uker.

Torsdag meldte fylkenes beredskapssjefer til Helse- og omsorgsdepartementet om behovet de har for støtte fra Forsvaret. Blant storbyene er det foreløpig bare Trondheim som har takket ja.

Forsvaret har ti mobile vaksineringsteam i beredskap. Blir alle teamene satt inn i vaksineringen, kan de sette rundt 30.000 vaksinedoser i uken. Regjeringens mål er å vaksinere 400.000 per uke.