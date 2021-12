Andersson: Nordmenn må leve med norske restriksjoner i Sverige

– Man blir ikke mindre smittefarlig selv om man passerer grensen. Alle er velkomne, men vær så snill og følg de norske anbefalingene. Eller for å si det på en annen måte: Flytt ikke nyttårsfesten til Sverige, sier statsminister Magdalena Andersson. Foto: Kenzo Tribouillard / Pool Photo via AP / NTB

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sier til TV 2 at nordmenn må forholde seg til norske restriksjoner mens de er i Sverige.

– Jeg har gode erfaringer med nordmenn og fest, men akkurat nå forventer jeg at dere tar ansvar, sier Andersson til TV 2.

Svenske myndigheter opplyste torsdag morgen om at de vil innføre plikt om å vise coronapass for å komme inn i landet, også for nordmenn.

– Man blir ikke mindre smittefarlig selv om man passerer grensen. Alle er velkomne, men vær så snill og følg de norske anbefalingene. Eller for å si det på en annen måte: Flytt ikke nyttårsfesten til Sverige, ber den svenske statsministeren.

Andersson er i Brussel for et toppmøte med alle stats- og regjeringssjefer i EU. Der har de blant annet diskutert hvordan landene kan håndtere coronasmitte.