Skatteetaten misbrukt: Du blir forsøkt svindlet

Mange nordmenn har de siste dagene fått tilsendt mail som gir seg ut for å være fra Skatteetaten. Trykker du på lenken risikerer du bli et enkelt offer for svindlerne.

I eposten som er merket med Skatteetatens egen logo, står det følgende.

«Hallo. Etter de siste beregningene avbryt treningen av aktiviteten din; vi har bestemt at du er kvalifisert til å motta en import refusjon på 2165,64 NOK. Vennligst send inn skatterefusjon forespørselen til oss slik at vi kan behandle den så raskt som mulig, Behandlingsdagen er ti virkedager.»

Deretter blir du henvist til en lenke til et fiktivt skjema for å motta refusjon. Spesielt på mobil kan det være lett å klikke på en lenke i farten, men det må du altså ikke gjøre.

– Vi sender ikke lenker uoppfordret i e-post eller sms

På Skatteetatens hjemmeside blir brukere nå advart på det sterkeste mot å la seg lure.

«Skatteetaten vil aldri be deg om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via sms eller e-post. Vi sender heller ikke lenker uoppfordret i e-post eller sms. For å være trygg, logg deg alltid inn via skatteetaten.no eller altinn.no,» heter det i advarslene fra Skatteetaten.

I mailen fra svindlerne blir det forklart at refusjon kan bli forsinket av ulike årsaker. For eksempel innsending av ugyldige filer eller registreringer etter en viss grense.

Dette er selvsagt bare tull, og går du på limpinnen, er du i trøbbel.

– Gi aldri gir fra deg slike opplysninger uten å være logget inn med MinID eller BankID

Hele formålet med de falske e-postene er å lure til seg personsensitiv informasjon og bankopplysninger. Får de tak i dette kan du risikere økonomisk tap og misbruk av din identitet.

«Den beste beskyttelsen du kan ha mot svindel er at du aldri gir fra deg slike opplysninger uten å være logget inn med MinID, BankID eller annen trygg pålogging», skriver Skatteetaten.

Skulle du være så uheldig å aktivere lenker eller gi fra deg personsensitive opplysninger, er det viktig at du sperrer både kort og konti så raskt som mulig.

– Det er jo ingen som gir ut penger sånn

Moren til Nina Johansen (29) er en av dem som har har blitt forsøkt svindlet. Datteren ble umiddelbart skeptisk da hun fikk høre om mailen hvor moren ble tilbudt refusjon om et varekjøp hun aldri hadde hørt om.

– Jeg skjønte det var svindel på måten den var skrevet på. Også er det jo ingen som gir ut penger sånn. Hadde det vært bestemor som fikk den mailen, så hadde hun nok sendt inn skjemaet. Jeg har en bror som er utdannet innen data, og han sjekket IP-adressen og sa at det bare var svindel, forteller Nina til Sandefjords Blad.

Politianmeldes



Skatteetaten ser alvorlig på slike svindelforsøk og har politianmeldt flere av tilfellene.

Hvis du mottar mistenkelige sms eller e-poster oppfordres du til å sende dette til phishing@skatteetaten.no for å kunne forebygge at svindelen sprer seg og hindre at flere godtroende nordmenn blir utnyttet av kriminelle.