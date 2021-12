FHI-direktøren: Ikke plan om nye tiltak før jul

NTB

Folkehelseinstituttet planlegger ikke nye coronatiltak før jul, sier Camilla Stoltenberg. Men situasjonen kan endre seg raskt, og ingenting kan utelukkes.

På spørsmål fra TV 2 om det vil komme nye koronatiltak før jul, svarer FHI-direktøren:

– Ikke etter planen, men vi kan ikke utelukke noen ting. Her skjer endringene så raskt.

Hun understreker at situasjonen er svært usikker og sier at FHI kontinuerlig vurderer om det er behov for nye tiltak, men at helsemyndighetene nå først og fremst ønsker å se effektene av tiltakene som allerede er innført.

– Vi må være åpne for justeringer av tiltakene, da vi ser at de ikke alltid fungerer i praksis, sier Stoltenberg.

Støre: – Anbefalinger om antallsbegrensninger og avstand

Alle som vil, skal få reise hjem til jul – såfremt viruset holdes i sjakk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) en drøy uke før julekvelden.

– Opplegget for julefeiringen nå er at jula kommer, du kan reise hjem til jul, og du kan feire med dine nærmeste. Men det er anbefalinger om antallsbegrensninger og avstand, sier Støre til NTB.

Nakstad ber folk reise tidlig hjem til jul



Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad oppfordrer alle som skal reise hjem til jul om å reise tidlig og ikke utsette reisen til lille julaften.

– Det beste er å planlegge tidlig og ikke reise på lille julaften alle sammen. Det er lurt å reise tidlig hvis man kan, det blir rett og slett mindre trengsel da, sier Nakstad til VG.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Årsaken er den høye smitten i landet, som denne uken førte til at regjeringen strammet inn coronatiltakene.

Tross den høye smitten mener Nakstad at man kan benytte tog, buss og fly når man skal hjem til jul, så lenge man tar visse forholdsregler.

– Man bør bruke munnbind der det er trengsel. Det er påbudt i hele Norge.

Han ber også folk om å begrense antall nærkontakter i julen og utsette reisen dersom man er syk.

– Jeg håper disse nå kan stå gjennom jula

Mandag strammet regjeringen kraftig inn på coronatiltakene for å få bukt med den nye, smittsomme virusvarianten. Det skjedde en knapp uke etter at helsemyndighetene gjeninnførte meteren og ba folk begrense sosial kontakt.

Støre håper den siste runden med innstramminger holder helt inn til jul.

– Jeg håper disse nå kan stå gjennom jula, og at vi kan forholde oss til dem. Så får vi se, sier Støre.

Han utelukker imidlertid ikke at det kan komme nye tiltak dersom det blir behov for det.

– Kommer det nye råd som krever nye tiltak, vil vi ikke nøle med å gjennomføre dem. Det står fortsatt. Men det er ikke en plan jeg har eller noe jeg har satt av en dag til, legger han til.