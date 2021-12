Petronor-direktør etterforskes for korrupsjon

Økokrim tok seg inn i Petronors kontorer i Oslo onsdag. Torsdag morgen opplyser selskapet at direktøren ble pågrepet i aksjonen. Det er ukjent hva han er siktet for.

NTB

Økokrim tok seg onsdag inn i selskapet Petronors kontorer i Oslo. Direktør Knut Søvold og en annen personen er siktet for korrupsjon i saken.

Petronor opplyste om pågripelsen i en børsmelding tidlig torsdag morgen.

– Selskapet har blitt informert om at administrerende direktør i Petronor E & P, Knut Søvold, er en av personene som har blitt pågrepet som en del av myndighetenes etterforskning for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold, skriver selskapet.

Ifølge Dagens Næringsliv er Søvold og en annen person siktet i saken. De to vil bli framstilt for varetektsfengsling torsdag, skriver avisen.

Advokatene Marie Nesvik og Halvard Helle representerer de to siktede, men ingen av dem vil kommentere siktelsen overfor DN.

Bekrefter korrupsjonsetterforskning

Økokrim er også ordknappe, men bekrefter at det er satt i gang korrupsjonsetterforskning.

– Etterforskningen er knyttet til prosjekter i Afrika. Verken Petronor E & P Limited eller andre selskaper er siktet. Etterforskningen er i en tidlig fase, og vi har ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, opplyser førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Det var onsdag ettermiddag at Økokrim tok seg inn i selskapets lokaler i Oslo. Petronor opplyste at så vidt de forsto, var årsaken anklager mot enkeltpersoner knyttet til selskapet.

Virksomhet utenfor Afrikas vestkyst

Børsnoterte Petronor stupte på børsen onsdag i etterkant av Økokrim-razziaen. Petronor er et olje- og gasselskap som har virksomhet utenfor Afrikas vestkyst, i Kongo-Brazzaville (Brazzaville), Gambia, Guinea Bissau, Nigeria og Senegal. Knut Søvold har vært selskapets sjef siden mars i fjor.

Styret i selskapet har i utnevnt Jens Pace som midlertidig direktør mens etterforskningen pågår.

– For å sørge for at driften i selskapet blir godt ivaretatt under etterforskningen, har styret utnevnt styreleder Jens Pace som midlertidig administrerende direktør med umiddelbar virkning, heter det i en børsmelding.

– Selskapet samarbeider fullt ut med myndighetene for å legge til rette for en effektiv gjennomføring av undersøkelsene, heter det videre.

Pace har tidligere vært administrerende direktør, men gikk av i februar i fjor da Sjøvold overtok, ifølge DN.