Slik reagerer et knippe eksperter på rentehevingen.

Torsdag ble det kjent at Norges Bank øker styringsrenten. Renten heves med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Rentehevingen kommer etter nye smitterekorder, skjerpede coronatiltak og en svært usikker situasjon grunnet omikronvarianten.

Flere eksperter reagerer på at renten settes opp nå.

– Det jeg reagerer på er timingen. Renten skal jo uansett opp, men det kan være lurt å ta en liten pause når usikkerheten rundt virussituasjonen har økt, sier sjeføkonom og forvalter Bjørn Roger Wilhelmsen i hedgefondet Nordkinn Asset Management, til E24.

– Beslutningen er noe uventet

Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea omtaler hevingen som «modig» i en kommentar.

– Beslutningen er noe uventet for markedene som hadde mistet troen på at Norges Bank ville gjennomføre rentehevingen grunnet omikron-knyttede restriksjoner i Norge, skriver økonomene.

En annen som stusser over at renten øker, er sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom.

– Dette virker umusikalsk, sier hun til Børsen.

Due-Andresen mistenker at beslutningen til Norges Bank ble fattet før regjeringen presenterte de nye, strenge coronatiltakene mandag kveld.

– Jeg lurer på om Norges Bank fikk litt dårlig tid på slutten her. Regjeringens siste beslutninger om nedstenging kom nylig, mens denne pengepolitiske rapporten tar ukevis å lage. Derfor vil jeg tro at denne beslutningen var tatt før vi fikk nye strengere tiltak og at de ikke hadde tid til å gjøre en ny analyse, sier hun til Børsen.

Trolig renteheving igjen om tre måneder

Prognosen for styringsrenten er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renta øker gradvis de neste årene, understreker banken. Det tilsier per nå at vi har tre renteøkninger i vente neste år, skriver NTB.

– Sannsynligvis hever vi styringsrenten videre i løpet av de neste årene, slik at den gradvis kommer tilbake omtrent dit den var før pandemien. Vi anslår at boliglånsrenten, som nå er omkring 2 prosent, vil øke til litt over 3 prosent i løpet av de neste tre årene, skriver sentralbanken.

Sentralbanksjef Øystein Olsen røper at renten sannsynligvis vil heves igjen i mars.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renta mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier han.