Statens vegvesen tror på tidlig juleutfart

NTB

Statens vegvesen tror at årets juleutfart sannsynligvis vil fordeles over flere dager enn normalt, og at den begynner allerede denne helgen.