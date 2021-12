Skatteunndragelser dominerer blant mistenkelige pengetransaksjoner

NTB

Nesten halvparten av de mistenkelige pengetransaksjonene som DNB har meldt til Økokrim, gjelder skatte- og avgiftsunndragelser.

Det fremgår av en nylig offentliggjort rapport fra DNB, som viser hvilken kriminalitet bankens folk oftest varslet Økokrim om i perioden mai 2020 til mai 2021.

Bankene er pålagt å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og DNB håper rapporten kan bidra til at mer kriminalitet forebygges eller stanses.

Oversikten til DNB viser at skatte- og avgiftsunndragelser utgjør 46 prosent av sakene de melder inn til Økokrim.

Deretter følger annen vinningskriminalitet med 26 prosent, mens økonomisk utroskap, korrupsjon, underslag utgjør 15 prosent av varslene og arbeidslivskriminalitet og bedrageri henholdsvis 14 og 12 prosent.

Deretter følger brudd på regnskaps- og aksjelov, misbruk av sosiale ytelser og trygd, covid-19-relatert kriminalitet, narkotikakriminalitet og terrorfinansiering.

– Omtrent 20 prosent av DNBs rapporterte saker er knyttet til internasjonale betalinger og vi ser også en økende trend i at midler overføres til og fra virtuelle valutaer. Det er også verdt å merke seg at mange av sakene er knyttet til internasjonale betalingsforetak, sier Hege Hagen, divisjonsdirektør for AML (hvitvasking) i DNB.