Norsk olje og gass venter vedvarende høyt investeringsnivå på norsk sokkel

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass venter et vedvarende høyt investeringsnivå på norsk sokkel fram mot 2026. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass tror på en nedgang i investeringene på norsk sokkel i 2022, men venter videre en økning fram til 2026.

De samlede investeringene for 2022 anslås til 174 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent fra 2021 til 2022 målt i faste priser, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

Fra 2023 venter Norsk olje og gass at investeringene vil øke igjen.

– Årets investeringsanalyse gir grunn til optimisme. Fra 2022 til 2025 venter vi en moderat stigning i investeringsnivået på norsk sokkel, sier sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje og gass.

Hun mener at tiltakspakken for oljenæringen som Stortinget vedtok i 2020, viser sine resultater nå.

– Investeringsanslaget for 2022 indikerer omtrent samme investeringsnivå for 2022 som vi forventet før pandemien. Det viser at tiltakspakken har fungert etter hensikten, sier Bakken.

I årene fra 2022 til 2025 tror Norsk olje og gass at investeringene vil stige fra 174 milliarder kroner til 192 milliarder kroner.