NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, torsdag 16. desember.

Rentebeslutning fra Norges Bank

Norges Bank offentliggjør om de holder renta uendret eller om de setter den opp. De legger også fram årets fjerde pengepolitiske rapport. Sentralbanken har tidligere signalisert at det blir en renteøkning i desember, men høye strømpriser og nye koronatiltak har gjort ekspertene usikre på om renta virkelig skal opp.

Kronprinsesse Mette-Marit besøker vaksinesenter

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og bydelsdirektør Ellen Oldereid i bydel Grünerløkka tar imot kronprinsesse Mette-Marit når hun besøker vaksinesenteret i Hausmanns gate torsdag formiddag. Kronprins Haakon skulle også ha vært med på besøket, men han sitter i karantene siden han er definert som «øvrig nærkontakt» til en koronasmittet person.

Sametingspresidenten møter olje- og energiministeren

Sametingspresident Silje Muotka møter olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) for å diskutere hve som skjer videre etter at Høyesterett har slått fast at to vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag er bygget ulovlig på reindriftens vinterbeiter. Sametingspresidenten har tidligere bedt regjeringen beklage.

EU-toppmøte i Brussel

EUs stats- og regjeringssjefer samles til toppmøte i Brussel

Sprint for skiskytterkvinnene i Annecy

Skiskytterne Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Ingrid Tandrevold Landmark, Ida Lien, Karoline Erdal og Ragnhild Femsteinevik går verdenscuprenn i sprint i Annecy i Frankrike.