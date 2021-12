Bruktmarkedet for bøker, plater og kunst tar av

Brukte bøker selger godt under pandemien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Salget av brukte bøker, plater og kunst har fått et kraftig oppsving under pandemien.

– Det siste året har nettsalget av bøker økt med 28 prosent, forteller Eivind Bergmann, daglig leder og eier av Adamstuen Antikvariat i Oslo, til Klassekampen.

Han forteller at nettsalget på Antikvariat.net, en nettbokhandel for nordiske antikvariater, står for 70 prosent av omsetningen.

Bergmann synes boksalget har vært «stabilt godt» siden han startet opp for 30 år siden. Men da koronarestriksjonene ble lettet på i fjor sommer og fram til august i år, gikk pilene rett til værs, forteller han.

Økt miljøbevissthet og mer hjemmetid blir trukket fram som forklaringer.

Platebutikken Råkk & Rålls i Oslo sentrum rapporterer også om gode salgstall det siste året.

– Etter lettelsene i mai i fjor eksploderte det, og siden har vi hatt en kjempegod omsetning. Vi får se hvordan det går, nå som samfunnet stenger ned igjen, sier daglig leder Anette Pedersen.

Hun forteller om økt etterspørsel etter LP-er. Men stadig flere er villige til å betale for brukte CD-er, ikke minst yngre kunder.