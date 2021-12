Mann dømt til å selge leilighet etter å ha oppført seg dårlig mot naboer

NTB

En mann i 50-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til å selge leiligheten han eier i Sandnes på grunn av plagsom og ubehagelig atferd mot naboene.

Mannen kjøpte og flyttet inn i leiligheten i sameiet i Sandnes i 2017.

Fra første stund skal han ha engasjert seg sterkt i det som etter hans syn var problematisk, som dårlig strøing ved is i fellesareal, manglende fjerning av grønske og for treg skifting av lyspærer, skriver Stavanger Aftenblad.

Den tidligere styrelederen fortalte under rettssaken om flere krangler med mannen. Blant annet skal styrelederen ha blitt kraftig skjelt ut da han ikke kunne svare på hvilke søppelkasser som ble tømt når.

Dagens styreleder fortalte i retten at han forsøkte å få mannen med på laget, men det skar seg da styrelederen kjøpte en stige som mannen mente ikke var lang nok, og en trillebår som ikke var bra nok.

Det mest alvorlige mannen beskyldes for er vold mot to nabokvinner i slutten av september. Denne saken er fortsatt under etterforskning, men han er ilagt besøksforbud mot de to kvinnene.

Tingretten tok kravet om såkalt fravikelse fra sameiet til følge. I tillegg må mannen umiddelbart ut av leiligheten. Han får også forbud mot å oppholde seg på sameiets eiendom fram til salget av hans seksjon er gjennomført. I tillegg må han betale sameiets sakskostnader på 71.250 kroner.

Saken ble først omtalt i Sandnesposten.