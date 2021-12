FHI-Vold: Coronatiltak vil mest sannsynlig ha effekt på influensa

NTB

Når det nå igjen er mer inngripende tiltak for coronavirus, er det grunn til å tro at de også vil ha effekt på influensa, tror Folkehelseinstituttets Line Vold.

Coronatiltakene det siste drøye halvannet året har gjort at man har hatt færre tilfeller av andre infeksjonssykdommer.

Selv om forekomsten av influensa er veldig liten i Norge, var det i forrige uke en klar økning i påviste tilfeller, og FHI mener at dette indikerer at det nå er spredning av influensa i Norge.

Avdelingsdirektør Line Vold er likevel ikke veldig bekymret. Årsaken er coronatiltakene.

– Erfaringen for influensa er at vi har hatt nesten ikke noe nå når det har vært tiltak. Når vi har mer inngripende tiltak igjen, er det grunn til å tro at også de virker for å dempe den begynnende bevegelsen når det gjelder influensa, sa hun på regjeringens «spørretime» om corona onsdag kveld.