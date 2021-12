Nakstad mener vaksinetvang kunne ført til lavere andel vaksinerte i Norge

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror ikke vaksinetvang er veien å gå om man vil at mange skal ta coronavaksinen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at Helsedirektoratet tror kanskje vaksineandelen i Norge ville vært lavere om det var vaksineringstvang.

Det sa han under en «spørretime» med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og Folkehelseinstituttets Line Vold onsdag kveld.

Nakstad understreket at det er viktig med frivillighet, og at det også bygger tillit.

– Vi tror at hvis man hadde gått inn og tvunget folk til å vaksinere seg eller kommet med et påbud, kunne kanskje en del som har vært i tvil, men som landet på å takke ja, endt opp med å takke nei. Og det er ikke sikkert at vi ville hatt den høye andelen med 90 prosent voksne som har vaksinert seg, sa han.