Støre: Jeg tar sjansen på en klem fra barnebarnet

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at han vil ta sjansen på å ta imot en klem fra barnebarnet sitt på seks år i jula.

På regjeringens coronapressekonferanse for barn onsdag ettermiddag spurte seks år gamle Inga om det er mulig å klemme besteforeldrene sine i jula i år.

– Jeg skal si deg en ting. Jeg har et barnebarn som er seks år, like gammel som deg. Jeg er vaksinert og tar sjansen på å få en klem av den seksåringen. Jeg håper veldig på det faktisk, sa Støre.

Han understreket at det er viktig å tenke seg litt om, og at noen besteforeldre kan si at de ikke vil ha klem fordi de er sårbare og urolige for smitte.

– Særlig da det ikke var vaksine, var det nok mange eldre som var urolig for at det kunne komme smitte tett på. Men nå er mange besteforeldre vaksinert både en, to og tre ganger, og da er de godt beskyttet. Da er det lettere å ta imot noe av det mest fantastiske i verden, en klem fra en seksåring, sa statsministeren.