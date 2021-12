Byrådet i Oslo innfører digital skole fra 17. desember

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning på alle skoler fram til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Byrådet i Oslo snur og innfører digital skole i hele kommunen fra og med fredag 17. desember.

Dermed blir torsdag siste skoledag med fysisk oppmøte før jul i hovedstaden.

Det innføres heldigital undervisning i både grunnskolen, videregående, voksenopplæringen og fagskolen. Samtidig skal barn med foresatte i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn fortsatt få et tilbud på skolen.

– Det er nødvendig å innføre heldigital undervisning på alle skoler fram til juleferien for å sikre et forsvarlig tilbud til alle elevene i Oslo. AKS og barnehagene vil være åpent, men med mulighet for reduserte åpningstider der det er behov for det, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap, i en pressemelding.

Ansatte i karantene

Byrådet opplyser at beslutningen baserer seg særlig på at det ikke er mulig å drifte smittevernmessig forsvarlig på gult og rødt nivå med bemanningssituasjonen ute i skolene og mange ansatte i karantene som følge av nye nasjonale karanteneregler.

– Vi sikrer et tilbud for de minste barna ved at barnehagene og AKS (Aktivitetsskolen/SFO) er åpent. Foreldre til barn med kritiske samfunnsfunksjoner og barn i sårbare livssituasjoner vil også få et fysisk tilbud dagene inn mot jul. Vårt mål er hele veien å sikre mest mulig fysisk tilstedeværelse innenfor den bemanningssituasjonen og smittesituasjonen som er. De siste dagene inn mot jul betyr det et fysisk tilbud for de aller minste og dem med størst behov. Det er jeg glad for at vi sikrer, sier Holmås Eidsvoll.

Svært presset

Dermed kommer barnehager og aktivitetsskole fortsatt til å være åpent, men karanteneregler og bemanningsutfordringer kan gjøre det nødvendig å redusere åpningstid lokalt for å sikre smittevernforsvarlig drift, opplyser byrådet.

– Situasjonen i skolene er svært presset. Vi har fått tydelige råd, og derfor innfører vi digital skole fra 17. desember, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) i en orientering til bystyret onsdag formiddag, ifølge NRK.

Stengingen av Oslo-skolen ble vedtatt av byrådet onsdag.