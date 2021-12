Tilstanden til påkjørte 14-åringer i Nes er stabil

To barn ble først vurdert som kritisk skadd i en påkjørsel onsdag morgen. Ulykken skjedde på E16 ved Oppakermoen i Nes kommune i Viken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Tilstanden til de to 14-åringene som onsdag morgen ble påkjørt i Nes i Viken, er stabil. Jentene ble først vurdert som kritisk skadd.

– To barn er blitt påkjørt av en bil i en fotgjengerovergang, og de skal muligens ha havnet under bilen, opplyser operasjonsleder Jo Rennemo Jellum i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Innsatsleder Håkon Berg sier til NTB at det er to 14 år gamle jenter som er påkjørt i forbindelse med kryssing av et gangfelt.

Jentene ble fraktet med ambulanse til Ullevål sykehus og ble da betegnet som kritisk skadd.

Innsatslederen opplyser at tilstanden til jentene betegnes som stabil, og at de snakket med helsepersonell på vei til sykehuset. Føreren av bilen er en mann i 80-årene. Mannens førerkort er beslaglagt.

– Vi foretar nå avhør av vitner og kartlegger hva som har skjedd, sier Berg.

Ulykken skjedde på E16 ved Oppakermoen i Nes kommune i Viken. Flere andre ungdommer skal ha vært vitne til ulykken, som skjedde i en 40-sone, skriver Raumnes.

Ifølge avisen opplyser kommunen at skolens ansatte og to helsesykepleiere vil ivareta øvrige elever ved ungdomsskolen der jentene er elever.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 8.01.