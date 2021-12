1.100 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 1.100 coronatilfeller i Oslo det siste døgnet, 106 færre enn dagen før og 37 færre enn samme dag i forrige uke.

Det viser tallene Oslo kommune publiserer på sine nettsider. Den forrige rekorden ble satt tirsdag da kommunen først meldte om 1.194 smittede det siste døgnet, men senere ble dette tallet oppjustert til 1.206 smittede.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 994 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 2.915 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Bjerke og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 2.642 og 2.231.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Sagene og Østensjø.

Til sammen er 83.774 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 6.003 coronasmittede personer i Norge, det høyeste noen gang under pandemien.