NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Ny rekord: Over 6.000 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 6.003 koronasmittede personer i Norge. Det er 3.644 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.856 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3.844, så trenden er stigende.

Tirsdag var 363 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem flere enn dagen før.

Stoltenberg vil gjerne ha Moderna-booster

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier til VG at en Moderna-booster vil gi bedre beskyttelse enn Pfizers vaksine.

– Begge vaksinene er gode, men selv vil jeg gjerne ha Moderna som oppfriskningsdose, hvis jeg får velge, sier Stoltenberg til VG.

Kongressen stemmer for å anbefale tiltale

Et flertall i Representantenes hus anbefaler tiltale mot tidligere president Donald Trumps stabssjef Mark Meadows for å ha vist forakt for Kongressen ved å nekte å vitne for granskingskomiteen som etterforsker stormingen av Kongressen.

Avstemningen i natt norsk tid fulgte i meget stor grad partilinjene med 222 stemmer for og 208 stemmer mot. Avstemningen fulgte komiteens anbefaling ett døgn tidligere.

Krigsforbrytelser i Afghanistan

Taliban, USAs militære og afghanske sikkerhetsstyrker begikk krigsforbrytelser og grusomheter under kollapsen av den internasjonalt støttede regjeringen i Afghanistan. Det slår Amnesty International fast i en rapport.

Rapporten dokumenterer tortur, utenomrettslige henrettelser og drap begått av Taliban under den siste fasen i konflikten i landet, samt drap på sivile i en rekke bakke- og luftangrep utført av Afghanistans forsvar og sikkerhetsstyrker, og amerikanske styrker.

800.000 koronarelaterte dødsfall i USA

USA har passert 800.000 koronarelaterte dødsfall siden pandemien startet, viser tall som Johns Hopkins University la frem i natt norsk tid.

Det er om lag like mange som dør i landet hvert år av hjertesykdom og slag. Over 200.000 av de 800.000 dødsfallene har skjedd etter at koronavaksinene var blitt gjort tilgjengelig for alle som ønsket den.

Nord-Koreas grunnleggers bror er død

Kim Jong-ju, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sungs bror, er død 101 år gammel. Det kunngjorde landets statlige nyhetsbyrå KCNA i natt norsk tid.

Landets leder Kim Jong-un sendte i går en krans for å vise sin sorg over tapet av farfarens bror.