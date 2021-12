Strømfrykt og strengere smittevern kan stanse rentehoppet

NTB

Denne uka skulle styringsrenta settes opp, men stor usikkerhet rundt skyhøye strømpriser og økt smittevern vil trolig få Norges Bank til å endre planene.

Den siste tilstrammingen i smittevernet forsterker en allerede stor usikkerhet, og dermed også behovet for å utsette renteøkningen i desember, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen. Hun sikter til at regjeringen mandag kveld varslet en rekke forsterkede smitteverntiltak, som vil ramme samfunnet generelt og deler av næringslivet spesielt.

– Renta skal videre opp på lengre sikt, men jeg tror Norges Bank mest sannsynlig nå vil utsette den signaliserte økningen i desember for å ta høyde for den betydelige usikkerheten som råder nå, sier hun til NTB.

Hun peker på at vi vet lite om hvordan omikronvarianten og nye smittevernrestriksjoner vil påvirke norsk økonomi og aktiviteten i næringslivet. I tillegg er det betydelig usikkerhet om hvor lenge vi må leve med høye strømpriser, og hvordan den økte økonomiske belastningen påvirker husholdningenes forbruk.

Forbruk kan stagnere

Sentralbanken la til grunn forventninger om en forbruksvekst på rundt 10 prosent da de lammende smitteverntiltakene ble opphevet i høst. Nå er situasjonen en annen. Folk med penger på bok kan velge å la dem bli stående stå der til over vinteren, i frykt for effektene av omikronvarianten og galopperende strømpriser.

Norges Banks rentekomité setter seg ned onsdag for å drøfte den økonomiske situasjonen i Norge, og hva som er riktig rentenivå nå og i de nærmeste årene. Rentebanen i forrige Pengepolitisk rapport tilsier at renta trolig skal opp i desember – fra dagens 0,25 prosent til 0,5 prosent – og ytterligere tre ganger neste år.

Spørsmålet «alle» stiller seg, er hvordan den nye usikkerheten kommer til å påvirke pengepolitikken – både på kort og lang sikt. Svaret blir offentliggjort torsdag formiddag.

Umusikalsk renteøkning

– Norges Bank bør definitivt ikke sette opp renta nå. Det ville være utrolig umusikalsk under de omstendighetene vi er i, sier sjeføkonom og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom til NTB.

Hun påpeker at aktiviteten i økonomien har vært sterkt voksende og solid etter gjenåpningen. Situasjonen på arbeidsmarkedet er praktisk talt normalisert, og flere bedrifter melder om kapasitetsproblemer. Men usikkerheten er stor. Ingen vet hvordan situasjonen vil utvikle seg framover, påpeker hun.

– Da bør sentralbanken se an situasjonen og heller sette opp renta i mars, hvis det skulle være på sin plass, sier Due-Andresen.

Redusert sannsynlighet

Det er mye lavere sannsynlighet for en renteheving nå enn for to uker siden, mener professor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole. Han understreker at rentenivået skal opp, slik sentralbanken har signalisert, men den nye situasjonen gjør det vanskeligere å si når og hvor raskt det kommer til å skje.

– Hadde du spurt meg for to uker siden, ville jeg svart at det er 90 prosent sannsynlighet for en renteheving i desember. Nå vil jeg si at det er minst like sannsynlig at styringsrenta blir holdt i ro som at den blir hevet. Det er kommet en ny pandemibølge, og den gjør at det nå på kort sikt ikke er greit å vite hvor renta skal, sier han til NTB.

Dyster stemning

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank holder fortsatt en knapp på at styringsrenta blir satt opp nå, men påpeker at stemningen i samfunnet er dyster etter den siste tilstrammingen i smittevernet. Det er derfor godt mulig rentekomiteen vil vurdere det som svært upassende «å slenge en renteøkning i fjeset» på husholdningene, som allerede sliter med høye strømpriser og stor usikkerhet rundt omikron.

– Den økonomiske analysen er krystallklar og tilsier at Norges Bank bør fortsette normaliseringen av pengepolitikken, men jeg blir ikke overrasket om rentekomiteen også skjeler til stemningen i befolkningen og samfunnet i det store. Hvis det blir en utsettelse nå, vil det nok være viktig for sentralbanken å signalisere tydelig at det kommer en renteøkning i mars, sier Jullum til NTB.