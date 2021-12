Det gamle Munchmuseet har blitt vaksinesenter

NTB

Det gamle Munchmuseet på Tøyen i Oslo ble mandag tatt i bruk som vaksinesenter for bydel Gamle Oslo.

1. oktober stengte det gamle Munchmuseet på Tøyen i Oslo dørene sine for godt etter at museet flyttet til nye lokaler i Bjørvika.

Mandag denne uken ble inngangspartiet, det gamle butikklokalet og kafeen omgjort til vaksinesenter for bydel Gamle Oslo, skriver Aftenposten.

Bydelens tidligere vaksinesenter lå på Ensjø og var langt mindre. Økningen betyr bydelen kan vaksinere langt flere per dag.

– Vi klarer nå å vaksinere cirka 1000 personer per dag etter at vi flyttet. På Ensjø vaksinerte vi cirka 400 personer per dag, sier vaksinesenterets leder Cathrine Pettersen Chairi.

Museet selv er ikke helt ferdig med å flytte ut av bygget, som er eid av Oslo kommune. Planen er at all kunst skal være flyttet over før jul, og museet selv planlegger å flytte fra bygget i første kvartal av 2022.