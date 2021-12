Uvær skaper utfordringer i Vestland

NTB

Uvær sørger for oversvømte kjellere, jordskred og stengte veier i Vestland fylke.

Blant annet har brannvesenet i Bergen måttet bistått etter at det rant mye vann inn i kjelleren i et hus i Domkirkegaten.

– Nå i ettermiddag har det vært ekstremt mye regn, så det vil nok komme flere oppdrag i forbindelse med det, sier vaktkommandør Helge Lund til Dagbladet.

Været skaper også utfordringer i trafikken. E16 er stengt like vest for Vassendatunnelen mellom Evanger og Bolstad etter et steinskred. En geolog skal vurdere om veien kan åpnes når det blir lyst onsdag.

Stengt er også riksvei 13 over Vikafjellet og enkelte fylkesveier.

På E39 ved Søfteland gikk det et jordskred som er rundt tre meter bredt. Ingen ble truffet.