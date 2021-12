Haukeland universitetssjukehus skjerper beredskapen før jul

NTB

Haukeland universitetssjukehus i Bergen innfører besøksrestriksjoner og forbereder seg på opptil 60 innlagte covid-19-pasienter samtidig i tiden fram mot jul.

Prognosen for antall samtidig innlagte på sykehuset de neste 14 dagene er anslått til å være mellom 15 og 60 pasienter.

– Det er et veldig stort intervall. Det er fordi det er veldig avhengig av omikronvarianten og hvordan den sprer seg fremover, sier sykehussjef Eyvind Hansen til Bergensavisen.

Han sier at sykehuset har hatt en gjennomgang av bemanningen ved alle klinikkene og vurdert mulighetene for å ta ned aktivitetene og omdisponere folk fra poliklinikk til sengeposter. Samtidig vaksineres i disse dager alle ansatte i høyt tempo med oppfriskningsdosen.

Tirsdag morgen bestemte Helse Bergen i innføre besøksrestriksjoner slik at maks to personer, som på forhånd har avtale, kan komme på besøk samtidig. Tiltaket innføres for å begrense smitte.