NHO-undersøkelse: Flere bedrifter sliter allerede – før de siste tiltakene

NTB

Allerede før siste innstramming i smitteverntiltakene, slet mange bedrifter. Én av fire oppgir at situasjonen er dårlig, og 40 prosent har hatt kanselleringer.

NHOs medlemsundersøkelse gjennomføres månedlig, og den siste målingen ble gjennomført i dagene før regjeringen kunngjorde de kraftige innstrammingene i smitteverntiltakene mandag kveld. Totalt har 2.271 bedrifter svart.

Og allerede da tiltakene var langt mildere enn det som nå innføres, meldte flere bedrifter om utfordringer:

40 prosent av bedriftene sier at de har opplevd kanselleringer de siste fire ukene på grunn av koronaviruset. Ikke overraskende topper overnatting- og serveringsbransjen (reiseliv) denne statistikken. Her har ni av ti (87 prosent) opplevd kanselleringer.

Synet på den nåværende økonomiske situasjonen har snudd. I oktober svarte 47 prosent at situasjonen var god og 8 prosent at den var dårlig. I desember svarer 24 prosent dårlig og 33 prosent bra.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– Det er bekymringsfullt, særlig for de bedriftene som har slitt litt av og på gjennom de siste 20 månedene, og egentlig skulle brukt november og desember for å ta igjen litt av det tapte, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Vil ansette

Andelen som frykter konkurs, har økt fra 5 prosent til 13 prosent. 7 prosent av bedriftene har permittert ansatte de siste fire ukene, mens 34 prosent vurderer å gjøre det.

Dørum påpeker at det er mange paradokser i bildet. Blant annet er det mange bedrifter som ønsker å ansette. Om lag halvparten av NHO-bedriftene sier de mangler kvalifisert arbeidskraft, det høyeste nivået siden 2008.

– 55 prosent har forsøkt å ansette de siste tre måneder. 56 prosent av disse lyktes ikke og måtte da enten la være å ansette (32 prosent) eller ansette folk med annen kompetanse enn ønsket (24 prosent), opplyser NHO.

Sjeføkonomen påpeker at situasjonen er delt, og at veksttakten i økonomien har vært høy de siste månedene. Mange har spart penger gjennom pandemien, til tross for høye strømpriser.

Men så er det enkelte bransjer, som uteliv og reiseliv, som rammes spesielt hardt.

– Tiltakene kjører ikke norsk økonomi i grøfta. Men det er dypt alvorlig for de som jobber i disse bransjene og prøver å drive en bedrift i disse bransjene. Det er ikke den første smellen de får heller, sier Dørum.

Krisepakker

Da undersøkelsen ble gjennomført, hadde regjeringen allerede forlenget kriseordningene for arbeidsledige og permitterte, og de hadde gjenopplivet kompensasjonsordningen for næringslivet.

Tirsdag morgen la de fram en enda bredere tiltakspakke, blant annet med 1,1 milliarder kroner til kultursektoren.

Det jobbes fortsatt med en lønnsstøtteordning sammen med partene i arbeidslivet.

– Mange av dem som har slitt mest med å få tak i arbeidskraft, er de som nå igjen opplever kanselleringer eller omsetningssvikt. Dette er bakgrunnen for et ønske om en lønnsstøtteordning slik at de ikke igjen må sette ansatte på porten, med fare for at de senere ikke får dem tilbake, sier Dørum.