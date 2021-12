Mindre bedrifter krever hjelp til å betale for sykefravær

NTB

Staten må ta kostnaden med sykefravær fra dag én, mener organisasjonen for små og mellomstore bedrifter SMB.

– Det er uforståelig for oss at de ikke adresserer en av de største koronarelaterte kostnadene, nemlig arbeidsgiverperioden ved sykefravær. Det er helt nødvendig at regjeringen tar disse kostnadene allerede fra første dag, sier SMBs administrerende direktør Jørund Rytman.

SMB er fornøyd med at lånegarantiordningen for bedrifter gjeninnføres, men etterlyser detaljene i lønnsstøtteordningen, som regjeringen jobber med.

– Det haster, understreker Rytman.